Российская армия обстреляла больницу в Херсоне, где спасали детей: что известно

В городе Херсон захватчики обстреляли областную детскую больницу. В настоящее время там находились 38 медиков и 14 маленьких пациентов. К тому же, на процедуре искусственной вентиляции легких находился 6-дневный младенец и только прооперировали 13-летнего мальчика, которого доставили с ранением. Об этом сообщает ТСН.

Обстрел больницы в Херсоне (фото из открытых источников)

“Это все неожиданно, прилет, обломки и у меня ребенок был на асфальте. У Оли ножка, но у нее сквозное”, — говорит мать мальчика.

Малого жителя поселка Приднепровское только спасли в одном из медицинских отделений, разместили в отделении реанимации, но через два часа по медицинскому учреждению ударили реактивными снарядами.

"Здесь было очень много стекла, вытаскивают обломки, у ребенка вторично пытались забрать жизнь", — рассказывают херсонские медики.

В соседней палате, где на аппарате искусственной вентиляции легких лежал 6-дневный малыш, выбило окна. Мальчик весит всего полтора килограмма, Взрывная волна чуть не покалечила его на самый новый год, когда уже должен был считаться седьмой день жизни крохи.

Все выгорело после обстрелов в палатах для новорожденных, административных помещениях. Помещение детской больницы засыпано побитым стеклом. Уничтожены боксы для мам и их новорожденных детей.

Сейчас в областном центре Херсонской области повреждено уже 14 медицинских учреждений. Среди них местный роддом, повреждено историческое здание, которому более ста лет, так же значительные разрушения потерпел областной кардиоцентр.

Возглавляющий кардиодиспансер Олег Мазуряк говорит, что достаточно одного дождя и учреждение затопит водой.

"Расскажите людям в мире, что они делают, наволочи, расскажите, что делают", — со слезами на глазах говорит о варварстве захватчиков медик.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что показали, что кафиры сделали со зданием СБУ в Херсоне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!