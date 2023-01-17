Российская армия обостряет гуманитарный кризис. Какова цель российских оккупантов

Российская армия начинает обострять гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Украины. Такими действиями Россия хочет заставить украинцев, оставшихся на своей земле, получить российские паспорта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.



Российские военные вынуждают получать паспорта РФ. Фото из открытых источников

Россия всеми методами пытается выдать паспорта жителям временно оккупированных территорий. Украинцы, получающие социальные выплаты и пенсии за снятие гривны, вынуждены привлекать посредников, требующих около 20% от суммы. Чтобы еще больше вытеснить национальную валюту Украины, россияне запретили ее использование с 1 января.

Из-за отсутствия доступа к гривне российские военные заставляют украинцев получать подачку от Кремля. Речь идет о выплатах в размере 4 и 10 тыс. рублей, которые можно взять только при наличии паспорта России.

Российские оккупанты создали пункты выдачи денег, однако из-за того, что они же их и разворовали, выплаты на временно оккупированных территориях почти не производятся. Украинские пенсионеры вынуждены стоять в очередях за получение хоть каких-то средств, ведь из-за неуплаты за коммунальные услуги россияне угрожают забрать жилье.

"В целом цены на ВОТ сильно завышены, а гуманитарную помощь раздают ограниченно, оказывая приоритет владельцу российских паспортов", – отмечает Центр национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается мобилизовать людей с инвалидностью на временно оккупированных территориях Украины.

Также "Комментарии" писали, что по данным Центра национального сопротивления, Лукашенко решил создать отряд собственной охраны, ведь боится белорусских спецслужб.

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