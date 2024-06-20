Российская армия наступает на пяти направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали, как действует авианаступление РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские защитники отбивают пять российских атак вблизи Часового Яра.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

По данным прессслужбы Генштаба, российские оккупанты действуют при поддержке авиации и сбрасывают управляемые авиабомбы.

"На Покровском направлении продолжается десять боеприкосновений у Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки — здесь противник также применяет авиацию — бомбардировал пятью КАБами Евгеньевку и Волче. На Купянском направлении российские захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и" сообщили военные.

Бои также продолжаются на Кураховском направлении и еще один бой ведется возле Константиновки на Времивском направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названо самое критическое направление на фронте. В течение последней недели оккупанты не прекращают штурм Часового Яра ни днем, ни ночью, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, захватчики одновременно штурмуют Часов Яр, вспоминают дороги, которыми пытались нас в апреле обойти с двух сторон – лезут и туда. Кроме того, по его информации, бои идут в районах Иваньковского, которое местные по старинке называют "Красное" и теперь оно полностью оправдало это цветовое название. Также, добавил военный, оккупанты лезут в районе Калинового и везде в районе города. По его словам, по ощущениям, оккупанты постоянно опрокидывают резервы на Часов Яр.

Также "Комментарии" писали о том, что кафиры отбирают автомобили у жителей Луганщины . На нужды войны российские захватчики снова начали конфисковывать транспортные средства у гражданских жителей оккупированной Луганской области.



