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Российская армия наступает на пяти направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали, как действует авианаступление РФ

На Покровском направлении продолжаются десятки боестолкновений.

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские защитники отбивают пять российских атак вблизи Часового Яра.

Российская армия наступает на пяти направлениях возле Часового Яра: в ВСУ рассказали, как действует авианаступление РФ

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

По данным прессслужбы Генштаба, российские оккупанты действуют при поддержке авиации и сбрасывают управляемые авиабомбы.

"На Покровском направлении продолжается десять боеприкосновений у Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки — здесь противник также применяет авиацию — бомбардировал пятью КАБами Евгеньевку и Волче. На Купянском направлении российские захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и" сообщили военные.

Бои также продолжаются на Кураховском направлении и еще один бой ведется возле Константиновки на Времивском направлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названо самое критическое направление на фронте. В течение последней недели оккупанты не прекращают штурм Часового Яра ни днем, ни ночью, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, захватчики одновременно штурмуют Часов Яр, вспоминают дороги, которыми пытались нас в апреле обойти с двух сторон – лезут и туда. Кроме того, по его информации, бои идут в районах Иваньковского, которое местные по старинке называют "Красное" и теперь оно полностью оправдало это цветовое название. Также, добавил военный, оккупанты лезут в районе Калинового и везде в районе города. По его словам, по ощущениям, оккупанты постоянно опрокидывают резервы на Часов Яр.

Также "Комментарии" писали о том, что кафиры отбирают автомобили у жителей Луганщины . На нужды войны российские захватчики снова начали конфисковывать транспортные средства у гражданских жителей оккупированной Луганской области.





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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?locale=uk_UA
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