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Российская армия готовится к штурму: в ВСУ предупредили о планах врага

Оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов

2 октября 2024, 21:55 comments1936
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Лиля Воробьева

Российские войска готовятся к проведению штурмовых действий в Запорожском направлении с целью захвата территорий и достижения границ Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью "Радио Свобода".

Российская армия готовится к штурму: в ВСУ предупредили о планах врага

Российская армия готовится к штурму (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что речь идет именно о штурмовых действиях, а не о полномасштабном наступлении. В частности, русские подразделения сосредотачиваются в районах Приютного и Роботиного.

"Сегодня наблюдаются попытки противника сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Отмечаю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, это возле Приютного и у Роботиного. Возле Приютного цель этих действий для того, чтобы совершить штурм и продвижение в направлении Великой Новоселки, чтобы взять под контроль именно Донецкую область и оставшиеся там территории и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют Курахово", – рассказал Волошин.

По мнению Волошина, эти действия могут свидетельствовать о готовящемся противнике к дальнейшему продвижению на Орехов, что могло бы создать дополнительную угрозу для украинских сил на этом направлении и усложнить их оборону.

Ситуация в Запорожской области остается напряженной и украинские военные готовятся к возможной эскалации боевых действий в этом регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какую задачу получили российские кафиры. Российские оккупанты продолжают пытаться захватить как можно больше территорий на востоке Украины, именно таким образом они стремятся выровнять линию фронта до наступления холодов и сезона дождей. Это объясняется тем, что в осенне-зимний период наступательные действия становятся сложнее из-за погодных условий, отметил в эфире Radio NV исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным воздействиям Дмитрий Жмайло.






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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ataky-zaporizka-oblast-zakhoplennya-donechchyny/33143055.html
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