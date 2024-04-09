Минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной.

В российских тюрьмах женщин вербуют на войну. Фото из открытых источников

Как выяснило издание "Важные истории", сотрудники министерства посетили, по меньшей мере, четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины.

Сообщается, что в Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат одного из заключенных. Желающие отправиться на войну были.

Во Владимирской области вербовщики приезжали в исправительную колонию №1 поселка Головино. Родственники двух осужденных женщин рассказали, что, прежде всего, там искали медиков.

В Пермском крае военные не нашли кандидаток с необходимыми компетенциями. В частности, они хотели привлечь на фронт медиков и снайперов.

В Мордовии вербовщики посетили колонию №2 в поселке Явас. Там осужденные сами просили администрацию посодействовать их отправке в Украину. "Очень много желающих, практически все хотят", – рассказала бывшая заключенная колонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки. Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией. Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых поклонников Трампа счастливыми".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в настоящее время абсолютно невозможно соглашение с РФ, поскольку Украина не готова идти ни на какие компромиссы по территориальной целостности, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом руководитель ОПУ признал, что у новой масштабной мобилизации нет поддержки в украинском обществе.

