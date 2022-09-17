Россиянин кричал украинкам, чтобы они говорили нормально, теперь он получил серьезное наказание

Власти Эстонии обязали покинуть страну россиянина, оговорившего двух украинок. Как сообщил руководитель Службы миграционного надзора полиции и пограничной службы Райнис Синикас, мужчина получил суровое наказание – его проживание в Эстонии аннулировано. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

Россиянин кричал накричал на украинок, теперь он получил наказание. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в августе этого года на одном из пляжей вблизи Таллинна. Муж обидно высказывался в адрес отдыхающих украинских переселенцев. По словам украинок, мужчина хотел, чтобы они говорили "нормально" (на русском). Ранее сам мужчина объяснил свои слова тем, что женщины спровоцировали его, оскорбив родной язык.

Райнис Синикас заметил, что агрессия недопустима в Эстонии, ведь здесь люди должны быть в безопасности.



Теперь у россиянина есть 10 дней, чтобы оспорить это решение. Иначе оно станет окончательным и только через пять лет наказанный сможет повторно подать документы на жительство. Интересно, что русский родился в Эстонии.

Россиянина, оскорблявшего украиноязычных беженцев на пляже Пирита в Таллине, лишили права постоянного жительства. Спасибо, дорогая Эстония, — написала в Twitter бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

Эстония – небольшая европейская страна с населением 1,3 миллиона человек. Здесь проживают представители более 120-ти национальностей. Крупнейшей из них является российская диаспора, численность которой оценивается примерно в 320 тысяч. Большинство из них проживают в приграничных с Россией районах, а в некоторых городах их до 90% населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония запретила въезд для россиян.

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