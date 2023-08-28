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Россияне жалуются на украинские картонные дроны, атаковавшие Курск

Украина провела массовую атаку по российской авиабазе с помощью картонных дронов.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Служба безопасности Украины совершила 27 августа масштабную атаку беспилотниками по военной авиабазе россиян в Курске. Россияне считают, что их противовоздушные системы не сработали, ведь украинские дроны были сделаны из картона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Defense Express.

Россияне жалуются на украинские картонные дроны, атаковавшие Курск

Украинские картонные дроны атаковали авиабазу в Курске

Вероятно, украинские службы с помощью дронов смогли атаковать российские истребители Су-30 и МиГ-29, а также попали в такие комплексы как "Панцирь-С1" и С-300.


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Российский военкор Fighterbomber жалуется, что для атаки Украина использовала картонные дроны, которые получила от австралийской компании SYPAQ. Кроме того, российский обозреватель предполагает, что картонные дроны имели взрывные устройства и были запущены с территории РФ.

"То, что такой дрон сделан из вощеного картона, может вполне объяснять, как российское ПВО упустило атаку на аэродром", — пишет военный портал Defense Express.

Напомним, что австралийские картонные дроны PPDS Украина впервые получила в начале весны этого года. В зависимости от модификаций они способны находиться в воздухе 1-3 часа, нести полезную нагрузку до 5 кг и летать на расстояние 40-120 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что солдаты российской армии избили собственного командира, скрутили его и передали в плен украинским войскам.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который указал на значительные риски, если украинские силы начнут войну в РФ. По его словам, Украина может потери своих союзников в случае такой ситуации.



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Источник: https://defence-ua.com/news/rashisti_vzhe_nijut_scho_aviabazu_v_kursku_atakuvali_kartonni_droni_z_avstraliji-12657.html
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