Россияне жалуются на новый прорыв на Курщину: где в этот раз увидели ВСУ

Украинские защитники во второй раз прорвали границу Курской области, выпустив ракеты и использовав спецтехнику для пересечения минных полей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на российских "военкоров".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Отмечается, что украинцы взорвали мосты ракетами, а утром, воспользовавшись плохими погодными условиями, начали бронетанковую атаку.

В частности, один из российских Telegram-каналов, который пишет о войне в Украине, сообщил, что около 50 украинских бойцов пересекли линию разграничения, а бои велись вблизи сел Званное и Теткино.

"Машины разминирования начали проделывать проходы в минных полях, за ними пошла бронетехника с военными. На границе идет ожесточенный бой", — говорится в сообщении.

В публикации The Telegaph напомнили, что в прошлом месяце российское военное руководство заявило, что украинские военные были полностью вытеснены из Курской области после того, как они совершили крупнейшее вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил о срочной эвакуации для жителей двух приграничных городов Сумской области — Белополье и Ворожбы.

Михаил Мельник в Facebook опубликовал сообщение с призывом к эвакуации жителей двух городов Сумщины. По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для эвакуации.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", — сообщил Мельник.

Мельник подчеркнул, что запись на эвакуацию работает круглосуточно. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу, работает специальный транзитный центр.



