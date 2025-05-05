В Сумской области призвали к срочной эвакуации: какие населенные пункты под угрозой

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Slava Kot
Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил о срочной эвакуации для жителей двух приграничных городов Сумской области — Белополье и Ворожбы.
Эвакуация населения. Фото из открытых источников
Михаил Мельник в Facebook опубликовал сообщение с призывом к эвакуации жителей двух городов Сумщины. По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для эвакуации.
Мельник подчеркнул, что запись на эвакуацию работает круглосуточно. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу, работает специальный транзитный центр.
Города Белополье и Ворожба находятся примерно в 10 км от границы с Россией. В прошлом году из городов уже проводилась эвакуация из-за повышенной интенсивности ракетных обстрелов, осуществляемых российской армией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который рассказал, что сейчас делается в Курской области России, граничащей с Сумской областью. В настоящее время в российских соцсетях распространяется информация о якобы попытке Украины пойти в прорыв на Курщине.
Также "Комментарии" писали о наступлении российских оккупантов на Сумы. Что известно об информации по угрозам для города.
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