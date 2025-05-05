В Сумской области призвали к срочной эвакуации: какие населенные пункты под угрозой

Глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник объявил о срочной эвакуации для жителей двух приграничных городов Сумской области — Белополье и Ворожбы.

Эвакуация населения. Фото из открытых источников

Михаил Мельник в Facebook опубликовал сообщение с призывом к эвакуации жителей двух городов Сумщины. По его словам, для жителей курсируют специальные автобусы для эвакуации.

"Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00", — сообщил Мельник.

Мельник подчеркнул, что запись на эвакуацию работает круглосуточно. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покинул Белополье и Ворожбу, работает специальный транзитный центр.

"Важно!! Если вы эвакуировались самостоятельно, в г. Сумы, ул. Ковпака 7 работает эвакуационный транзитный центр, на котором можно зарегистрироваться: на денежную помощь; статус ВПЛ; возможность найти жилье", — говорится в сообщении.

Города Белополье и Ворожба находятся примерно в 10 км от границы с Россией. В прошлом году из городов уже проводилась эвакуация из-за повышенной интенсивности ракетных обстрелов, осуществляемых российской армией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, который рассказал, что сейчас делается в Курской области России, граничащей с Сумской областью. В настоящее время в российских соцсетях распространяется информация о якобы попытке Украины пойти в прорыв на Курщине.

Также "Комментарии" писали о наступлении российских оккупантов на Сумы. Что известно об информации по угрозам для города.