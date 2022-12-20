Россияне заявляют о взрывах на энергетическом объекте в Брянской области

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей – ред.) в Трубчевском районе есть разрушение административного здания и автомобиля", — посетовал Богомаз.

По словам российского чиновника, в результате атаки нет пострадавших. Но на место "взрыва" якобы уже прибыли сотрудники спецслужб.

Известно, что Трубчевский район Брянской области граничит с Сумской областью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне получили новый способ для дезертирства . Так они могут избежать боевых действий. ВСУ с помощью беспилотников помогает российским военным сдаться в украинский плен. Дрон летает над председателями российского военного и ведет его в сторону украинских позиций. На такую идею вдохновила видеозапись в ноябре, на которой сдался российский военный. Он, сдаваясь бросил оружие и поднял руки над головой, дальше беспилотник отвод пленника в украинское подразделение. Через несколько недель после этого случая Генштаб ВСУ обнародовал видеоинструкцию, как правильно сдаться в украинский плен с помощью беспилотника. Такой метод сдачи входит в программу Хочу жить, в рамках которой российские военные могут дезертировать и сдаться в украинский плен. По этой программе работает Telegram, сайт и телефонная линия. Российский военный обращается к программе и получает подробную инструкцию для сдачи в плен.