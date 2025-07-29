Советник главы так называемой "ДНР" заявил, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Покровском. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Россияне заявляют о приближении к Покровску: что известно

"Освобождение (оккупация – ред.) села Новоукраинка позволит российским войскам усилить огневое давление на южную часть Красноармейска (украинское название – Покровск)", — рассказал ТАСС советник главы т. н. "ДНР" Игорь Кимаковский.

"Новоукраинка расположена к югу от Красноармейска (Покровска – ред.). Ее освобождение (оккупация – ред.) позволит нашим силам усилить давление на группировку ВСУ в южной части города", — сказал советник.

Он подчеркнул, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Покровском.

"Южная часть Красноармейска (Покровска – ред.) вытянута, и если в город зайти с этой стороны, то под российским контролем окажутся оставшиеся ключевые магистрали, соединяющие Красноармейск (Покровск – ред.) с Димитровым (Мирноградом – ред.), Родинским и Добропольем", — подытожил Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об оккупации группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоукраинка в Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своих соцсетях, что россияне якобы зашли в город Покровск на Донетчине.

"Между тем россияне в Покровске…", – написала нардепка.

Военный сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что точной информации о заходе оккупантов в город нет, однако ситуация складывается не лучшим образом.

"Не знаю пока зашли пид*ры в Покровск или нет, но ситуация вокруг города мягко говоря хр*новая, думаю, по карте все и так видно. Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большой выступ, который угрожает и Покровскому, и Константиновскому направлениям", – отмечает офицер.