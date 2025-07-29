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Недилько Ксения
Советник главы так называемой "ДНР" заявил, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Покровском. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.
Россияне заявляют о приближении к Покровску: что известно
Он подчеркнул, что фактически Новоукраинка является последним населенным пунктом перед Покровском.
"Южная часть Красноармейска (Покровска – ред.) вытянута, и если в город зайти с этой стороны, то под российским контролем окажутся оставшиеся ключевые магистрали, соединяющие Красноармейск (Покровск – ред.) с Димитровым (Мирноградом – ред.), Родинским и Добропольем", — подытожил Кимаковский.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об оккупации группировкой войск "Центр" населенного пункта Новоукраинка в Донецкой области.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своих соцсетях, что россияне якобы зашли в город Покровск на Донетчине.
"Между тем россияне в Покровске…", – написала нардепка.
Военный сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что точной информации о заходе оккупантов в город нет, однако ситуация складывается не лучшим образом.
"Не знаю пока зашли пид*ры в Покровск или нет, но ситуация вокруг города мягко говоря хр*новая, думаю, по карте все и так видно. Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большой выступ, который угрожает и Покровскому, и Константиновскому направлениям", – отмечает офицер.