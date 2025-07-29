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Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своих соцсетях, что россияне якобы зашли в город Покровск на Донетчине.
«Россияне зашли в Покровск»: что известно
Военный сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что точной информации о заходе оккупантов в город нет, однако ситуация складывается не лучшим образом.
"Не знаю пока зашли пид*ры в Покровск или нет, но ситуация вокруг города мягко говоря хр*новая, думаю, по карте все и так видно.
Пока все занимались ажиотажем вокруг админграницы с Днепропетровщиной, противник сформировал большой выступ, который угрожает и Покровскому, и Константиновскому направлениям", – отмечает офицер.
Другой военнослужащий на позывной "Мучной" передает, что на Покровском направлении враг пытается закрепиться в посадках и балках между Удачным и Котлиным. По линии дороги присутствуют штурмы, работает ДРГ и пехота под прикрытием артиллерии.
По его словам, также противник продвигается дальше от Зверового по направлению к Первому Маю (Леонтовичи).
"Здесь уже начали использовать БМП и тяжелую арту, по мкр-ну Лазурному уже работали "Солнцепёком".
Также бои не прекращаются в районе Новоукраинки, враг использует рельеф, балки и лесополосы – стремится перерезать логистику этого села. Также пробует расширить контроль в районе Даченского + продолжаются бои в посадках возле Лысовки, они приобретают более артиллерийско-пехотный характер", – отмечает "Мучной".
Военный сообщил, что в целом противник пытается пробиться в пригород Покровска с запада и юга. Происходит разведка боем и прощупывание фронта через Зверовое, юг Новоукраинки и посадки возле Котлино – намерение взять под огневой контроль дороги, ведущие в Покровск.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Сырский сообщал, что россияне заходят в Покровск.