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Россияне зашли в один из ключевых городов: что ожидает его защитников

Россияне вчера зашли с востока в Угледар, однако пока об окружении Сил обороны речь не идет

сегодня, 11:54
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты продолжают обходить Угледар по двум направлениям — западному и восточному, об этом в эфире "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Россияне зашли в один из ключевых городов: что ожидает его защитников

Угледар

"Ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, хотя мы знаем, что к попытке окружить этот населенный пункт враг прибегал и раньше. Более двух с половиной лет этот участок фронта удерживается, и 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев держит ее уже более 20 месяцев", — заметил Згурец.

По его словам, российские войска ведут интенсивные обстрелы Угледара. Он отметил, что город расположен на высоте, что дает значительное преимущество украинским защитникам. Кроме того, здесь находятся шахты, промышленные объекты и высотные строения. Именно это, говорит Згурец, позволяло с помощью артиллерии и противотанковых средств отражать фронтальные атаки противника. Врагу также усложняет продвижение река Кашлагач, протекающей к северу от города.

Згурец также отметил, что российские войска осуществляют маневры с флангов — с Водяного на западе и Пречистовки на востоке.

"Вчера вечером поступила информация, что отдельные группы российских бойцов зашли с востока в Угледар. Так что динамика не в нашу пользу, но увидим, как будут развиваться события дальше. Не думаю, что речь идет об окружении. Речь идет о том, что ВСУ будут защищать этот участок ", — подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ будут выходить из Угледара, чтобы не попасть в окружение. Такое решение может быть принято в течение ближайших часов или суток.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-okremi-grupi-rosiyskikh-biytsiv-zayshli-zi-skhodu-u-vugledar-zgurets
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