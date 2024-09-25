Россияне зашли в один из ключевых городов: что ожидает его защитников

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российские оккупанты продолжают обходить Угледар по двум направлениям — западному и восточному, об этом в эфире "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Угледар
По его словам, российские войска ведут интенсивные обстрелы Угледара. Он отметил, что город расположен на высоте, что дает значительное преимущество украинским защитникам. Кроме того, здесь находятся шахты, промышленные объекты и высотные строения. Именно это, говорит Згурец, позволяло с помощью артиллерии и противотанковых средств отражать фронтальные атаки противника. Врагу также усложняет продвижение река Кашлагач, протекающей к северу от города.
Згурец также отметил, что российские войска осуществляют маневры с флангов — с Водяного на западе и Пречистовки на востоке.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ будут выходить из Угледара, чтобы не попасть в окружение. Такое решение может быть принято в течение ближайших часов или суток.
Новости