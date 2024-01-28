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Россияне захватили еще одно село на Харьковщине: стало известно о продвижении врага на этом направлении

Российская армия захватила еще один населенный пункт в Харьковской области

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Оккупанты РФ сообщили о том, что заняли село Табаевку Харьковской области. Их сообщения, что враг занял этот населенный пункт, еще подтверждают представители DeepState .

Россияне захватили еще одно село на Харьковщине: стало известно о продвижении врага на этом направлении

В РФ заявили о взятии села Табаевка в Харьковской области (иллюстративный фото из открытых источников)

Аналитики Института изучения войны еще не опубликовали доказательства, которые могли бы подтверждать это сообщение. Но недавно в своем отчете эксперты этого института сообщили, что российские войска совершили свое продвижение в направлении северо-востока от Купянска.

При этом геолокационные кадры, обнародованные 27 января, говорят, что вражеские войска продвинулись в западном направлении от населенного пункта Синьковка.

Представители аналитического центра Deep Statе теперь сообщают:

"В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская армия изменила тактику под Бахмутом . На Бахмутском направлении русская армия перестала штурмовать украинских военных небольшими группами, а сменила тактику. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, погодные условия позволили россиянам вернуться к использованию механизированных ударных групп, что обусловлено промерзанием земли. Олег Калашников рассказал, что недавно оккупанты отправляли на штурмы позиций ВСУ по 8-12 человек, но как только изменилась погода, они смогли применять технику по основным направлениям.



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