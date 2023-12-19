Россияне за неделю похитили 50 человек в оккупации: детали

За последнюю неделю российские агрессоры похитили на временно оккупированных территориях более 50 человек, заподозренных в нелояльности. Больше всего преступлений захватчики совершили на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Захватчики не прекращают репрессии. Фото из открытых источников

В Центре сообщили, что на временно оккупированных территориях продолжает работать репрессивная машина захватчиков.

"Россияне по наводке коллаборантов похищают семьями людей, подозреваемых в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому у коллаборантов личная неприязнь", — рассказали в Сопротивлении.

Отмечается, что всем задержанным инкриминируют экстремизм или государственную измену.

В частности, по данным Центра сопротивления, на прошлой неделе россияне похитили более 50 человек. Больше всего похищений они совершили на территории Автономной республики Крым.

Сообщается, что во многих случаях в задержанные захватчики не пускают родственников.

В Центре национального сопротивления добавили, что каждый сотрудник ФСБ и других российских репрессивных органов, причастный к похищению украинцев, установлен и рано или поздно будет наказан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские защитники пытались продвинуться на западе Запорожской области, в то же время оккупанты продолжают давление на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок, не отступая от цели – прорвать оборону ВСУ и выбить украинцев с левого берега Днепра. Украинские силы совершали наземные атаки на западе Запорожской области 18 декабря — севернее Новопрокоповки и возле Вербового.



