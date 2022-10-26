Россияне вывезли из Херсона останки Григория Потёмкина: что известно

Российские захватчики похитили из оккупированного Херсона духовные реликвии и даже останки русского князя Григория Потемкина, считающегося основателем города. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российские СМИ.

"Мне задают вопрос, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники. Мы перевезли на левый берег те останки самого светлого князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина. Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить", — объяснил гауляйтер Владимир Сальдо.

Известно, что Григория Потемкина – это русский князь, государственный деятель XVIII века. Он был также основателем Черноморского военного флота. Считается, что именно он основал несколько украинских городов, в частности Херсон, Николаев, Днепр и Севастополь.

Кроме того, в свое время он был одним из самых влиятельных лиц в Российской империи, благодаря тому, что был фаворитом Екатерины II. Его останки более 200 лет хранились в Екатерининском соборе в Херсоне.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых заявлениях Путина об Украине . Президент страны-агрессора – РФ – Владимир Путин на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ совершил ряд выпадов в адрес Украины и США. Среди прочего заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряв суверенитет. Кроме того, продолжил гнуть кремлевскую линию, что Украина якобы намерена использовать "грязную бомбу". Также фантазировал, что украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием; что в нашей стране формируется "черный рынок" оружия, создается риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного вооружения.