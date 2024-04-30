Россияне вывесили свой флаг в Роботино: украинские военные отреагировали

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Slava Kot
Россияне опубликовали фотографии, на которых вывесили флаг РФ в Роботине, указывая о якобы захвате населенного пункта. Украинские военные отреагировали на информацию и указали, что полного захвата Роботино не произошло.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Украинский военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что россияне, которые вывесили флаг в Роботино, были уничтожены.
Украинский офицер с позывным "Алекс" подчеркнул, что россияне не захватили полностью Роботино и в поселке продолжаются активные бои.
Российские силы оккупировали Роботино 6 марта 2022 года. В августе 2023 года украинские силы вошли в деревню, а в День государственного флага 23 августа над Роботино подняли сине-желтое знамя. Об официальном освобождении в Минобороны сообщили через несколько дней – 28 августа. По состоянию на первую половину 2024 года из-за упорных боев с российскими оккупантами село было уничтожено до основания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный объяснил ситуацию в районе Очеретино, где россияне ведут активное наступление.
Также "Комментарии" писали о заявлении из Пентагона о том, когда западное оружие попадет в Украину после голосования и подписи Байдена.
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Алексей
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А как же видео, которое расходится со скоростью света из Работино?