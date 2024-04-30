Россияне вывесили свой флаг в Роботино: украинские военные отреагировали

Россияне опубликовали фотографии, на которых вывесили флаг РФ в Роботине, указывая о якобы захвате населенного пункта. Украинские военные отреагировали на информацию и указали, что полного захвата Роботино не произошло.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Украинский военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов рассказал, что россияне, которые вывесили флаг в Роботино, были уничтожены.

"По Роботино не кипешите, п*дары залезли с южной части, повесили тряпку, их обнулили. Х*й им, а не Роботино, на контроле. Интернет — не поле боя, там надо быть живым, чтобы что-то говорить", — сообщил военный в социальных сетях.

Украинский офицер с позывным "Алекс" подчеркнул, что россияне не захватили полностью Роботино и в поселке продолжаются активные бои.

"Заруба в Роботино, со вчерашнего дня идут активные бои, вчера п*дары техникой высадили десант, кое-что удалось подбить. Сегодня исключительно пехотные замесы, активные бои. Советую завалить еб*льники всем кто говорит о полном взятии села п*дарами. П*дарская тряпка в Роботино пошла на туалет нашим пацанам", — прокомментировал ситуацию лейтенант ВСУ.

Российские силы оккупировали Роботино 6 марта 2022 года. В августе 2023 года украинские силы вошли в деревню, а в День государственного флага 23 августа над Роботино подняли сине-желтое знамя. Об официальном освобождении в Минобороны сообщили через несколько дней – 28 августа. По состоянию на первую половину 2024 года из-за упорных боев с российскими оккупантами село было уничтожено до основания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный объяснил ситуацию в районе Очеретино, где россияне ведут активное наступление.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Пентагона о том, когда западное оружие попадет в Украину после голосования и подписи Байдена.



