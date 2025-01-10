Кремль утвердил еще одно условие, при котором жители временно оккупированного Мариуполя могут получить компенсацию за уничтоженное Россией жилье. Однако на самом деле введенный механизм не работает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Мариуполь. Фото: из открытых источников

В Центре национального сопротивления пояснили, речь идет об еще одном этапе инвентаризации разрушенных многоквартирных домов. Однако инвентаризировать нечего, поскольку враг снес такие объекты полностью и зачистил все следы своих преступлений

"Это не менее 500 многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

В то же время, распиаренное россиянами строительство нового жилья, которое якобы предназначено для мариупольцев, оккупанты раздают вовсе не местным жителям. В большинстве случаев их получают мигранты из отдаленных регионов РФ и завезенные гастарбайтеры, в частности из Восточной Азии.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупационные администрации получили от Кремля план, предусматривающий отправку детей с временно оккупированных территорий Украины в милитарный лагерь "Авангард" в Волгоградской области России в 2025 году. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Хотя официально лагерь считается центром патриотического воспитания, на самом деле он занимается пропагандой военных идеологий и готовит молодежь к службе в армии РФ.

Каждый регион временно оккупированных территорий будет определять количество детей, которые должны быть направлены в лагерь, а местные администрации должны обеспечить набор участников для этой инициативы. Это часть кремлевской стратегии, направленной на ассимиляцию и навязывание идеи "слияния" с Россией среди молодого поколения.



