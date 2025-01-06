Оккупационные администрации получили от Кремля план, предусматривающий отправку детей с временно оккупированных территорий Украины в милитарный лагерь "Авангард" в Волгоградской области России в 2025 году. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Милитаризация детей. Фото: из открытых источников

Хотя официально лагерь считается центром патриотического воспитания, на самом деле он занимается пропагандой военных идеологий и готовит молодежь к службе в армии РФ.

Каждый регион временно оккупированных территорий будет определять количество детей, которые должны быть направлены в лагерь, а местные администрации должны обеспечить набор участников для этой инициативы. Это часть кремлевской стратегии, направленной на ассимиляцию и навязывание идеи "слияния" с Россией среди молодого поколения.

Официально лагерь "Авангард" позиционируется как центр "патриотического воспитания", однако на самом деле это место активно пропагандирует военные идеи и идеологии, а также готовит детей к будущей службе в Вооруженных силах России. Этот лагерь уже давно завоевал репутацию места, где молодежь проходит подготовку к военной карьере. Воспитанники лагеря проходят курсы, способствующие их привлечению в милитаризированные организации и службы в армии РФ. Важно отметить, что такой подход является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на навязывание своей идеологии и контроль за населением оккупированных территорий.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины российские войска продолжают расширять систему привлечения детей и подростков в милитаризированные организации.



Портал "Комментарии" писал, что на временно оккупированной Луганской области пятиклассники и восьмиклассники Первомайской гимназии им. Малютина приняли присягу на верность России и прошли обряд посвящения в кадеты.