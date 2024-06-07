Россияне выдыхаются: смогут ли провести летнее наступление и на каких направлениях

Ситуация на фронте остается сложной, но все же контролируемой украинскими силами. Новое наступление российских оккупационных войск в Харьковской области уже нельзя считать успешным, заявил военный эксперт Михаил Жирохов. При этом он убежден, что боевые действия переходят в новую фазу – позиционную войну.

Война в Украине

Однако Жирохов уверен, что террористическая Россия все же не готова отказаться от своих планов по Украине. Кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его армии нужно восстановиться, пополнить свои ряды и подтянуть технику, чтобы с новыми силами попытаться еще раз наступать.

Правда, говорит военный эксперт, что сейчас россияне истощены, им нужно время для набора новых военных и подготовки техники со складов. По его словам, врагу не хватает сил, однако летом он проведет еще одно наступление. Россияне будут наступать только в одном направлении, на четырех сразу они не смогут атаковать, подчеркнул эксперт.

Жирохов говорит, что трудно спрогнозировать возможное направление нового русского наступления. По его словам, это может быть район Угледара, Часов Яр или Харьковщина. По словам эксперта, даже Генштаб РФ еще не определился со следующей операцией. В настоящее время внимание врага сосредоточено на накоплении ресурсов, которых у него уже не так много, как раньше, подчеркнул военный эксперт.

При этом Жирохов считает, что в России уже начинают понимать, что без полноценной мобилизации будет очень сложно набрать необходимое количество людей для армии. Поэтому, если нынешние методы не сработают, могут потребоваться более радикальные меры.

По его словам, сейчас враги используют рекрутинг, но количество добровольцев уменьшается. Он убежден, что уже меньше людей идут в армию ради заработка, поэтому набирают наемников из африканских стран и мигрантов. В России уже понимают, что без полноценной мобилизации будет очень тяжело. И каким он будет — скрытым или открытым — пока сказать трудно, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, отдаст ли Украина россиянам захваченные территории.



