Россияне выбили еще один козырь у Украины в войне: о чем идет речь

Ранее Украина нашла настоящую панацею против российских авиационных бомб со спутниковым наведением. Украинские средства РЭБ в этом плане творят чудеса, эффективно срывают навигацию и значительно уменьшая одно из ключевых преимуществ российской армии — ее мощную авиацию с большим запасом крылатых планирующих боеприпасов. Однако теперь россияне также повторил прорыв украинских инженеров. Системы РЭБ России теперь также влияют на украинские высокоточные бомбы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Планирующие бомбы JDAM. Фото из открытых источников

Ссылаясь на одного из украинских военкоров издание отмечает, что россияне завезли новую технику радиоэлектронной борьбы. Они действительно могут помешать ударам. GPS бомб может перестать быть эффективным.

Теперь все складывается так, что украинским силам остается полагаться на боеприпасы, системы наведения которых являются автономными.

При этом аналитики не берутся точно утверждать, что российское глушение распространено и эффективно также, как украинское. Украина все еще сохраняет электронное преимущество, быстро внедряя эффективные системы РЭБ, которые могут подавлять российскую связь.

Несмотря на это, ситуация для Украины становится все более тупиковой, поскольку Киев больше не может со 100-процентной точностью поражать российские цели с помощью планирующих бомб, таких как французский Hammer и американская JDAM.

Авторы публикации отмечают, в условиях радиоэлектронного подавления, как Украина, так и Россия вынуждены полагаться на боеприпасы с автономным наведением. Если украинские инерциальные системы навигации будут оставаться эффективнее российских, общее использование РЭБ может сыграть в пользу Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes.

Исполнительный директор Украинского совета оборонно-промышленной промышленности Игорь Федирко сообщил, что у Украины есть мощности для внутреннего производства 40 самоходных гаубиц "Богдан" в месяц.



