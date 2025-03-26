Украина обогнала Европу за производством важного вооружения

Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes.

Украина увеличила производство артиллерии. Фото из открытых источников

Исполнительный директор Украинского совета оборонно-промышленной промышленности Игорь Федирко сообщил, что у Украины есть мощности для внутреннего производства 40 самоходных гаубиц "Богдан" в месяц.

"Это впечатляющая цифра, если учесть производственные мощности других стран. Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц. Франция производит 8 орудий Caesar в месяц. Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 в год. Британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц", — отмечает издание.

Сейчас две трети российских боевых потерь приходятся на удары украинских дронов, но это может быть следствием недостатка артиллерии и боеприпасов в ВСУ, отмечает Forbes.

"Способность использовать большое количество артиллерии является решающим фактором на современном поле боя. И Россия, и Украина усовершенствовали интеграцию артиллерии и беспилотников для достижения максимальной эффективности", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что артиллерия имеет несколько преимуществ по сравнению с ударными беспилотными. Артиллерийские снаряды дешевле, чем большинство беспилотных летательных аппаратов, но более мощные и не уязвимые к радиопомехам. Хотя дроны могут наносить точечные удары по важным объектам и технике, огонь артиллерии является решающим в борьбе с вражеской пехотой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.