Украина обогнала Европу за производством важного вооружения

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Марьян Ощановский
Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes.
Украина увеличила производство артиллерии. Фото из открытых источников
Исполнительный директор Украинского совета оборонно-промышленной промышленности Игорь Федирко сообщил, что у Украины есть мощности для внутреннего производства 40 самоходных гаубиц "Богдан" в месяц.
Сейчас две трети российских боевых потерь приходятся на удары украинских дронов, но это может быть следствием недостатка артиллерии и боеприпасов в ВСУ, отмечает Forbes.
Издание отмечает, что артиллерия имеет несколько преимуществ по сравнению с ударными беспилотными. Артиллерийские снаряды дешевле, чем большинство беспилотных летательных аппаратов, но более мощные и не уязвимые к радиопомехам. Хотя дроны могут наносить точечные удары по важным объектам и технике, огонь артиллерии является решающим в борьбе с вражеской пехотой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.
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