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Россияне впервые показали новую "гиперзвуковую" ракету: детали

Оккупанты показали кадры с учений в Средиземном море

4 декабря 2024, 11:30
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Автор:
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", российское Минобороны продемонстрировало "гиперзвуковую" ракету "Циркон", опубликовав кадры с учений в Средиземном море, которые состоялись 3 декабря.

Россияне впервые показали новую "гиперзвуковую" ракету: детали

Ракета "Циркон". Фото: из открытых источников

"Экипажи фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"", — говорится в официальном сообщении российского Минобороны.

Прежде всего обращает на себя внимание цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть ракеты. Вероятно, он отстреливается после запуска. Возможно, что кожух нужен для защиты изделия от внешних повреждений.

Также можно видеть разгонный блок, который находится в хвостовой части ракеты. Впрочем, детально разглядеть на стоп-кадрах его конструктивные особенности довольно трудно.

Отметим, что как "Адмирал Горшков", так и "Адмирал Головко" (именно они запускали "Цирконы") относятся к проекту 22350. Эти многоцелевые фрегаты являются одними из самых новых и наиболее мощных надводных кораблей ВМФ РФ. Кроме "Цирконов" они также могут нести, в частности, "Ониксы" и "Калибры".

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