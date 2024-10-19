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Россияне вошли в Селидово: что известно

Оккупанты закрепились на окраине города

19 октября 2024, 20:33 comments1561
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Марьян Ощановский

Российские захватчики зашли в черту города Селидово на Донетчине. Враг закрепился на восточной окраине города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне вошли в Селидово: что известно

Враг зашел в Селидово. Фото из открытых источников

"Россияне с востока зашли в черту города Селидово", – рассказал офицер ВСУ.

По его словам, россияне захватили дома, которые находятся в пределах 100-200 метров на окраине Селидово, однако продвигаются от дома к дому.

"Пока это можно описать пережками отдельными штурмовыми группами из дома в дом. Да, это крайние дома, которые находятся до 100-200 метров в черте города. Однако россияне уже есть в городе", – назначил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4019
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