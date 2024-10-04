Россияне вновь продвинулись возле двух ключевых городов на Донбассе: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов к югу от Северска и к востоку и юго-востоку от Покровска в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Российские захватнические войска недавно продвинулись к югу от Северска и продолжили наступательные операции в этом районе 3 октября. Геолокационные кадры от 2 октября показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Веселого.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 3 октября оккупанты атаковали возле Спорного (юго-восточнее Северского).

3 октября российские захватчики продолжали наступление в районе Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Войска РФ продолжали атаки в районе Калиновки, Ивановского, Белой Горы, Ступочек и Андреевки.

Российский "военкоры" заявил, что войска РФ будто бы регулярно отбивают украинские контратаки вблизи микрорайона Канал в восточной части Часового Яра.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Торецка, Делиевки, Нелиповки, в направлении Щербиновки и Сухой Балки 2 и 3 октября, но не получили подтвержденных успехов.

Российские оккупанты недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 2 октября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Новоторецкого и до восточной окраины Лисовки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что войска РФ также продвинулись дальше к западу и юго-западу от Новогродовки.

Российские источники 2 и 3 октября утверждали, что войска РФ якобы захватили восточную часть н.п. Цукурино, продвинулись в центр города и имели успех к югу и северу от него.

Другой российский блогер 3 октября заявил, что путинские войска продвинулись к западу вдоль трассы Е-50 (Донецк-Покровск) к северу от Селидово, однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ 2 и 3 октября продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Миролюбовки, Николаевки, Крутого Яра, Красного Яра, Новогродовки, Селидово, Цукуриного, Горняка и Желанное Второе.

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