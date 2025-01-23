Россияне вновь нанесли удар по Запорожью: что известно о погибших и раненых

Рано утром 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, погиб мужчина, пострадали 16 человек, среди которых – двухмесячный младенец. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне Запорожье".

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в 4 утра "Суспільне" сообщило о взрывах в Запорожье, а чуть позже о повторных взрывах.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал в Telegram о взрывах в Запорожской области.

Перед этим он сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", – написал Федоров.

Позже глава Запорожской области сообщил, что среди пострадавших – четверо сотрудников ГСЧС, которых доставили в больницу.

Кроме того, в результате удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

После 5 утра Федоров отметил, что количество пострадавших возросло до 16. Пять человек из числа пострадавших, по данным Федорова, в тяжелом состоянии. Состояние еще пяти человек медики оценивают, как средней тяжести, среди них двое сотрудников ГСЧС.

Ракетная атака россиян на Запорожье также унесла жизни одного человека, погиб 47-летний мужчина.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 18 января страна-агрессор атаковала Запорожье баллистическим вооружением. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что шесть человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра.



