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Россияне вклинились в оборону ВСУ: где врагу удалось продвижение на востоке

Наибольшая активность противника с начала суток фиксировалась на Покровском направлении

сегодня, 20:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Российские оккупационные войска за последние дни совершили значительное продвижение по разным направлениям на Донбассе, сообщает аналитический ресурс DeepState. В частности, зафиксированы их успехи на Покровском направлении, где они сумели продвинуться в трех населенных пунктах:

Россияне вклинились в оборону ВСУ: где врагу удалось продвижение на востоке

Бои на Покровском направлении (фото из открытых источников)

  • в Евгеньевке;
  • возле Новоалександровки;
  • возле населенного пункта Сокол.

    • По данным эксперта группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, российские кафиры проникли в оборону ВСУ под Торецком в Донецкой области, продвинувшись на значительную глубину — до 2,6 километра, а по фронту — до 5,6 километра. Он отметил, что продвижение в этом направлении неожиданно для украинского командования, поскольку ожидалось, что россияне сконцентрируют свое наступление на более южный участок.

    Машовец также подчеркнул, что российская армия похоже встретила минимальное сопротивление во время этого продвижения, что позволило им быстро продолжить свое наступление. Он выразил сомнение в том, что российское командование серьезно рассматривает "штурм с востока" Торецкого как основную стратегическую цель.

    Эти последние движения российских войск показывают напряжение на фронте и подчеркивают необходимость продолжения оборонных мер украинских сил для отстаивания территориальной целостности страны.

    Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте среди кафиров распространилась опасная болезнь. Российские военные жалуются на плохие условия на фронте, в частности, из-за потребления некачественной воды среди оккупантов распространились опасные заболевания – тиф и холера.

    Российские военные коры и военные сообщили об увеличении числа больных в армии РФ, кроме того, зафиксированы летальные случаи. В Telegram-канале "Два майора" российский солдат рассказал, что в Херсонской области "от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия, количество заболеваний растет".



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