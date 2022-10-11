Россияне видят, как "сильно Путин ошибся": заявление главы спецслужбы Британии

Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" российских сил. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ВВС, цитируя выдержки из будущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению Флеминга, несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине в понедельник, Флеминг заявит, что у Москвы заканчиваются боеприпасы.

В спецслужбах Британии считают, что процесс принятия решений президентом Владимиром Путиным оказался "ошибочным". Кроме того, речь пойдет и о том, что расходы России на войну в Украине — как с точки зрения потери людей, так и с точки зрения потери техники — являются "потрясающими", поскольку предыдущие достижения сведены на нет.

"Мы знаем — и российские командиры на местах знают — что их боеприпасы заканчиваются", — скажет Джереми в своем выступлении на ежегодной лекции по вопросам безопасности Королевского института Объединенных вооруженных сил.

Он будет утверждать, что мобилизация заключенных и неопытных мужчин "свидетельствует об отчаянной ситуации" — а также прямо критиковать президента Путина как изолированного и допускающего ошибки.

"При отсутствии эффективных внутренних вызовов, его процесс принятия решений оказался ошибочным. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", — отметит глава GCHQ.

Флеминг также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина.

"Они (россияне — ред.) видят, насколько сильно Путин ошибся в оценке ситуации, — скажет он. — Они убегают от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешним воздействиям будет резко ограничен".

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