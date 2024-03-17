На временно оккупированных территориях россияне проводят рекрутинг украинцев на войну против своей родины.

Оккупанты занимаются вербовкой украинцев. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях востока Украины и Крыма россияне агитируют мужчин вступать в ряды ВС РФ и заключать контракты.

Сообщается, что в аннексированном Крыму местных срочников заманивают контрактами.

При этом, отмечает Центр сопротивления, денежные выплаты для украинцев за подписание контракта меньше, чем в других регионах РФ. Если в Москве – 805 тыс. руб., а в Ленинградской области или Краснодарском крае – от 500 до 600 тыс. руб., то украинцам платят на 200 тыс. руб. меньше.

Отмечается, что таким образом враг не только нарушает международное право, но намерен набрать дешевую живую силу на войну путем создания гуманитарного кризиса на захваченных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").

