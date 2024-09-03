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Россияне ведут ожесточенные бои за город, который называют ключом для оккупации Покровска

Российские захватчики ведут жестокие бои за Селидово

сегодня, 16:08
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Ткачик Олеся

Если российским войскам удастся взять под контроль Селидово, где продолжаются ожесточенные бои, они смогут начать наступление на Покровск, в частности, об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV.

Россияне ведут ожесточенные бои за город, который называют ключом для оккупации Покровска

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При этом, по его словам, вероятность боев в Покровске достаточно высока, ведь враг постарается продвигаться дальше. Однако сейчас главная задача противника — штурмовать Селидово.

"Это необходимо для дальнейшего наступления на Покровск. Они стремятся расширить свой фланг и закрепиться на южном направлении", — пояснил Попович.

По его словам, российские войска активизировали атаки в направлении Невельского, Красногоровки и Галицыновки. Он подчеркнул, что в этих районах существует угроза оцепления отдельных подразделений украинских сил.

Попович также предостерег, что в случае дальнейшего продвижения российских войск может возникнуть угроза Курахово.

"Если они захватят Селидово, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, то смогут развернуть наступление на Покровск, до которого остается около 10 км", — добавил он.

Военный обозреватель посоветовал гражданским жителям Покровска покинуть город, ведь штурмы украинских городов, таких как Времен Яр, Бахмут и Марьинка, свидетельствуют о том, что населенные пункты могут быть полностью разрушены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Донбассе, где враг бросил все усилия на попытку выйти на административные границы Донецкой области. Сейчас, по информации журналиста Юрия Бутусова, российские оккупанты находятся в 8 км от Покровска. Однако, по его мнению, сам город еще можно спасти от оккупации.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tv_ZA3kHDZY
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