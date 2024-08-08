Россияне в ярости: жители Курской области обвиняют власти в обмане

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Черновалова Кристина
Россияне, живущие в приграничных районах Курской области, в частности города Суджа, оказались в отчаянном положении после сообщений о "прорыве границы". Вместо организованной эвакуации, обещанной властями, люди столкнулись с бездействием экстренных служб и отсутствием какой-либо помощи.
Россияне массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи
Многочисленные жалобы на горячую линию 112 остаются без ответа, а те, кому удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, обвиняют власть во лжи и безразличии. В сети появилось видео, на котором россиянка безуспешно пытается дозвониться до спасателей, умоляя о помощи для своих родителей, оставшихся в Судже. Оператор службы 112, не в силах помочь, сбрасывает звонок, ссылаясь на невозможность долго ждать.
Беженцы из Суджи, встреченные на улицах Курска, рассказывают о панике и хаосе, царивших в городе.
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Гарик
сегодня, 12:57
та ты шо?То есть до этого им не врали?или они не замечали?или не хотели замечать?тупорылая рашистская быдловата на своей шкуре начала ощущать эффект правдивых путиносранских телеаналов.