Россияне в ярости: жители Курской области обвиняют власти в обмане

Россияне, живущие в приграничных районах Курской области, в частности города Суджа, оказались в отчаянном положении после сообщений о "прорыве границы". Вместо организованной эвакуации, обещанной властями, люди столкнулись с бездействием экстренных служб и отсутствием какой-либо помощи.

Россияне массово жалуются на отсутствие эвакуации из Суджи

Многочисленные жалобы на горячую линию 112 остаются без ответа, а те, кому удалось самостоятельно выбраться из опасной зоны, обвиняют власть во лжи и безразличии. В сети появилось видео, на котором россиянка безуспешно пытается дозвониться до спасателей, умоляя о помощи для своих родителей, оставшихся в Судже. Оператор службы 112, не в силах помочь, сбрасывает звонок, ссылаясь на невозможность долго ждать.

"А я могу сидеть и ждать 8 минут, а вы не можете? У меня там родители в Курской области, там Суджу раз***. Эвакуации нет. А вы не можете подождать? Соедините меня с Курской областью", – злится россиянка.

Беженцы из Суджи, встреченные на улицах Курска, рассказывают о панике и хаосе, царивших в городе.

"Бардак полный, никакой эвакуации не было, все врут. Люди сами уезжали. Мы выезжали, надеясь вернуться на следующий день, потому что никто нас ни о чем не предупреждал. В одних трусах. Брошено все. Ничего нет. Никто ничего не говорит. Мы встречаем суджан на улицах Курска, и все шокированы, потому что администрация никого ни о чем не предупредила. Ничего не было подготовлено”,– сказал мужчина, сбежавший из Суджи.

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