Россияне в нескольких километрах: в МВА заявили о полной блокировке важного города

В Покровске Донецкой области планируется полная блокировка города для входа и выхода с целью усиления обороны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Добряк отметил, что работы по строительству оборонительных сооружений начались еще в 2022 году. По его словам, теперь город начинает реализовывать план обороны, и жители уже могут наблюдать за осуществляемыми мероприятиями. Он призвал жителей эвакуироваться, поскольку передвижение между микрорайонами и улицами будет ограничено.

"Мы уже блокируем окрестности города", — отметил Добряк, добавив, что российские войска находятся всего в 6,7 км от Покровска. В настоящее время в городе остаются около 11 900 человек, среди которых 55 детей.

Начальник администрации также предупредил, что оставаться в Покровске становится опасным, ведь критическая инфраструктура города разрушена на 80%, а враг продолжает обстрелы жилых домов и объектов социальной сферы. Он призвал людей эвакуироваться хотя бы на зимний период, ведь отопительного сезона в городе не будет, хоть и организованы пункты обогрева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командование не способно организовать эффективное сопротивление . Военный Леонид Маслов объяснил, почему военно-политическое руководство не способно на эффективное сопротивление.

По его словам, проблема в том, что личные интересы превалируют над основной целью – одержать победу.

Кроме того, говорит Маслов, все звенья руководства абсолютно оторваны от реальности, при этом они не хотят слышать плохие новости.

По его словам, проблема и в построении всех систем на советских принципах контроля – ужасная бюрократия, сопротивление цифровизации, ошибочные оценки боеспособности по бумагам. Однако хуже всего, добавляет Маслов, это советско-российские стратегии.