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Slava Kot
Утром 6 августа российские телеграмм-каналы сообщили, что якобы украинские военные пересекли границу со стороны Сумщины и перешли на территорию Курской области РФ для активных боевых действий. После сообщений об обстреле нескольких домов, россияне начали критиковать ООН и другие организации из-за якобы нападения Украины.
Прорыв границы в Курской области РФ. Фото из открытых источников
Российские телеграмм-каналы заявили, что границу пересекли около 100 украинских военных на тяжелой технике. Впоследствии на сообщение отреагировали ФСБ, где указали, что в Курской области якобы произошла вооруженная провокация, но нападение было отбито.
Местные власти сообщили, что были совершены обстрелы населенных пунктов Суджа и Заолешенко. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видны повреждения домов и автомобилей, слышен звук сирены. Также местные власти заявили о ранении 11 человек.
Российский аналитик и военный "волонтер" Роман Алехин жалуется, что ООН не реагирует на якобы украинские удары по России.
Далее российский "волонтер" в отчаянии начал обвинять Министерство обороны РФ, которое, по его словам, продало честь и совесть.
Украина не комментировала инцидент о якобы прорыве границы в Курской области РФ. Однако власти Украины сообщили, что в течение суток россияне 35 раз обстреляли Сумщину, от чего один человек погиб. Отметим, что Россия уже несколько лет обстреливает пограничные границы, в том числе и Сумы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия формирует живой щит из гражданских в Крыму, чтобы защитить свою военную технику.
Также "Комментарии" писали об армии РФ, использующей позорную тактику, чтобы прорвать фронт.
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