Россияне в истерике жалуются, что ООН не защищает их от ударов Украины

Утром 6 августа российские телеграмм-каналы сообщили, что якобы украинские военные пересекли границу со стороны Сумщины и перешли на территорию Курской области РФ для активных боевых действий. После сообщений об обстреле нескольких домов, россияне начали критиковать ООН и другие организации из-за якобы нападения Украины.



Прорыв границы в Курской области РФ. Фото из открытых источников

Российские телеграмм-каналы заявили, что границу пересекли около 100 украинских военных на тяжелой технике. Впоследствии на сообщение отреагировали ФСБ, где указали, что в Курской области якобы произошла вооруженная провокация, но нападение было отбито.

Местные власти сообщили, что были совершены обстрелы населенных пунктов Суджа и Заолешенко. В соцсетях появились видеозаписи, на которых видны повреждения домов и автомобилей, слышен звук сирены. Также местные власти заявили о ранении 11 человек.

Российский аналитик и военный "волонтер" Роман Алехин жалуется, что ООН не реагирует на якобы украинские удары по России.

"Били по домам, где живут обычные люди. Били Градами, то есть оружием, которое запрещено для применения в населенных пунктах международными конвенциями. Есть раненые, в том числе трое детей. ООН опять ничего не видит? Зачем вообще эта трусливая организация?", — жалуется Алехин.

Далее российский "волонтер" в отчаянии начал обвинять Министерство обороны РФ, которое, по его словам, продало честь и совесть.

"Такое ощущение, что мы все больше не способны против этих угроз. И бессилен не народ, не российский солдат, а вся система, слишком поздно начавшая вычищать лампасников Минобороны, продавших совесть, честь и Родину. Это на их совести все раненые и погибшие дети, мирное население, а также десятки тысяч наших российских воинов", — заявил россиянин.

Украина не комментировала инцидент о якобы прорыве границы в Курской области РФ. Однако власти Украины сообщили, что в течение суток россияне 35 раз обстреляли Сумщину, от чего один человек погиб. Отметим, что Россия уже несколько лет обстреливает пограничные границы, в том числе и Сумы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия формирует живой щит из гражданских в Крыму, чтобы защитить свою военную технику.

Также "Комментарии" писали об армии РФ, использующей позорную тактику, чтобы прорвать фронт.