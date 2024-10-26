Россияне уже не ожидали такой ответки: где ВСУ восстановили позиции (КАРТЫ)

Украинские защитники восстановили позиции к юго-востоку от Часова Яра, а также в южной части Торецка Донецкой области. Оккупанты продвинулись к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к юго-западу от Верхнекаменки (к востоку от Северска) во время российской механизированной атаки численностью до взвода.

Недавно украинские силы восстановили позиции возле Часова Яра на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 25 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что украинские силы действуют к юго-востоку от Часова Яра на шахте Блок 9, где ISW ранее наблюдал действия российских сил, что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Недавно украинские войска восстановили позиции в южном Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 25 октября, показывают, что украинские силы действуют вдоль улицы Тоболенко в южном Торецке, где ISW ранее наблюдал подтвержденные российские наступления, что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, указывают на то, что элементы добровольческого отряда "Максима Кривоноса", предположительно сформированного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые дезертировали, чтобы воевать на стороне России, недавно восстановили позиции возле шахты № 1 к северо-востоку от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска).

Захватчики продолжили наступательные операции к востоку от Курахово 25 октября, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-востоку от Донецка 25 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного и к северу от Угледара в районе Новоукраинки и Богоявленки 24 и 25 октября.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о российской активности в районе границы Донецкой и Запорожской областей 25 октября.

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