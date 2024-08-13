Россияне уже близко: волонтер рассказал об эвакуации из украинского города

Волонтер Влад Маховский сообщил, что российские войска все ближе к Покровску, поэтому здесь проходит эвакуация местных жителей. Из-за приближающейся линии фронта они ощущают на себе последствия обстрелов, а российские бомбы попадают в город.



Удар россиян по Покровску. Фото из открытых источников

Влад Маховский в комментариях телеканалу "Еспресо" рассказал о ситуации с эвакуацией на Покровском направлении. По его словам, несмотря на то, что организованная принудительная эвакуация детей и их постепенно вывозят, ситуация очень опасна и людям, которые остаются очень тяжело находиться в таких условиях.

"Пока эвакуация происходит с Покровского направления, поскольку россияне уже близко, и города в этой зоне становятся чрезвычайно опасными. Это касается Покровска и Мирнограда, не говоря уже о Гродовке и Новогродовке, которые расположены очень близко к линии фронта. Люди ощущают на себе все последствия обстрелов, ведь КАБы попадают в города. Многие жители сейчас находятся в опасности", — говорит волонтер.

Маховский указывает, что в некоторые населенные пункты нет возможности добраться, тогда как в другие заезжать крайне опасно из-за атаки российских дронав.

"На донецкой трассе, ведущей в то направление, враг активно использует FPV-дроны. Недавно ездил в Торецк, ситуация там очень опасна. Расстояние до позиций окупантов всего несколько километров, и они также активно используют FPV-дроны", — рассказал Маховский.

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