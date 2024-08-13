Россияне уже близко: волонтер рассказал об эвакуации из украинского города

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Волонтер Влад Маховский сообщил, что российские войска все ближе к Покровску, поэтому здесь проходит эвакуация местных жителей. Из-за приближающейся линии фронта они ощущают на себе последствия обстрелов, а российские бомбы попадают в город.
Удар россиян по Покровску. Фото из открытых источников
Влад Маховский в комментариях телеканалу "Еспресо" рассказал о ситуации с эвакуацией на Покровском направлении. По его словам, несмотря на то, что организованная принудительная эвакуация детей и их постепенно вывозят, ситуация очень опасна и людям, которые остаются очень тяжело находиться в таких условиях.
Маховский указывает, что в некоторые населенные пункты нет возможности добраться, тогда как в другие заезжать крайне опасно из-за атаки российских дронав.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном эксперте, объяснившем в чем опасность боев в Курской области и как от этой военной операции может пострадать Украина.
Также "Комментарии" писали о циничном шаге России. Обмудсменка РФ написала заявление в ООН обвинив Украину в нарушении прав человека.
Новости