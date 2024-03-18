Россияне устроили на севере ад. Могут ли организовать прорыв

Начиная с 12 марта россияне устроили ад жителям Сумской области. Только за прошедшие сутки 17 марта там раздалось 486 взрывов. Местные жители вынуждены эвакуироваться, ведь подвергаются обстрелам каждый день, в том числе и управляемыми авиабомбами.

Обстрел Сумской области

На фоне этого террора россияне распускают слухи о том, что готовят наступление на Украину по этому направлению. Однако в Главном управлении разведки Минобороны эту информацию опровергли. В частности, там напомнили, что на границе с Черниговской и Сумской областями находится 19 тыс. человек российских военных. Этого количества недостаточно, чтобы пытаться организовать какой-нибудь прорыв. При этом в разведке добавили, что тщательно отслеживают ситуацию на всех границах.

Вместе с тем, военный эксперт Петр Черник связал свирепые обстрелы жителей Сумской области с местью россиян за то, что у них происходит в Белгородской и Курской областях. Он также считает, что на северной границе нет достаточного количества войск окупантов, которые могли бы пойти на прорыв и захват Сумской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно 12 марта российские повстанцы из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" перешли границу и вошли на территорию двух российских областей — Курской и Белгородской.

Несмотря на то, что российское Минобороны неоднократно докладывало кремлевскому диктатору, что прорыв российских повстанцев остановлен, а "противнику нанесен огромный урон", на самом деле эта информация не соответствует действительности.

Более того, российские повстанцы раскрыли информацию о том, скольких российских военных и их техник они сумели уничтожить, и эти цифры шокируют.