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Россияне усиливают атаки: как теперь будут работать ТЦК

Россияне и раньше пытались бить по зданиям ТЦК, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине

8 июля 2025, 07:00
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Кравцев Сергей

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины могут перейти на дистанционную работу на фоне усиливающихся атак захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера Командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева.

Россияне усиливают атаки: как теперь будут работать ТЦК

ТЦК. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что враг и раньше пытался наносить удары по зданиям ТЦК. Во время первой волны атак они пытались пронести взрывчатые предметы, чтобы осуществить подрывы. Также они пытались осуществлять информационные атаки, чтобы затормозить процесс мобилизации.

Саранцев подчеркнул, что это россиянам сделать не удалось, хотя и наблюдаются определенные неудобства, поскольку приходится вводить новые меры безопасности.

"Но процесс мобилизации не останавливался и не останавливается", — подчеркнул он.

Саранцев добавил, что продолжается работа по укомплектованию подразделений и подготовке военнослужащих. Однако он предупредил, что приходится изменять режим работы ТЦК. Приходится забывать о прежнем режиме работы, меняется формат, чтобы обеспечить здоровье персонала как ТЦК и СП, так и посетителей. Потому важно, чтобы при предоставлении услуг ТЦК и СП люди были в безопасности. Потому есть определенные алгоритмы безопасности.

"Придется, в определенной степени, изменять формат предоставления услуг, возможны мероприятия рассредоточения, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно", — подчеркнул он.

По словам Саранцева, многое в этом вопросе делает Минобороны для услуг цифровизации услуг, чтобы упростить и обеспечить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Gwv_we0tun8
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