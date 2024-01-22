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Россияне усилили наступательные действия: какой город наиболее стратегически важен для врага

Россияне в попытках захватить украинский город теряют 200-400 солдат каждый день на одном из направлений фронта.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Спикер бригады "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что россияне самые большие свои усилия сосредотачивают в направлении Купянска, чтобы попытаться захватить город. По его словам, российские силы терпят большие потери в постоянных атаках.

Россияне усилили наступательные действия: какой город наиболее стратегически важен для врага

Украинский военный. Фото из открытых источников

Иван Шевцов во время эфира телемарафона отметил, что главным городом, на котором сосредоточилась российская армия, стал город Купянск.

"Купянск для врага остается наиболее важным стратегическим населенным пунктом, куда он взимает все свои силы. Купянск, Купянск-Узловой для него на сегодняшний день является целью, задачей и всеми силами и средствами они пытаются достичь этой цели", — говорит Шевцов и добавляет, что "у них ничего не получается, враг несет действительно большие потери как и в личном составе, так и в технике".

По словам представителя бригады россияне ежедневно только на Купянском направлении теряют 200-400 человек. Поэтому армия РФ постоянно проводит ротации и отправляет новых мобилизованных на это направление, преимущественно на штурм идут россияне, не имеющие военного опыта.

Несмотря на постоянное давление со стороны армии РФ, Иван Шевцов отметил, что они не могут преодолеть защиту Украины.

"Тех сил и средств, которые на сегодняшний день накопил враг напротив Купянского участка, недостаточно для того, чтобы вести массивные наступательные действия", — говорит спикер бригады.

Шевцов добавил, что те оборонительные линии, которые подготовили Силы обороны, позволяют украинским солдатам отражать российские атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Британии указывает на масштабное наступление россиян, которое началось после наступления морозов.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ отреагировали на захват россиянами села Крахмальное на востоке Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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