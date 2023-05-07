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Россияне уничтожили на Харьковщине необычный самолет-памятник

В ходе очередного обстрела украинских городов россияне уничтожили самолет-памятник авиацентра ДОСААФ в Харькове.

сегодня, 12:05
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Автор:

Slava Kot

Российские силы атаковали территорию Харьковской области, где нанесли удары по двум районам. Они повредили несколько частных домов и уничтожили памятник авиацентра ДОСААФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Россияне уничтожили на Харьковщине необычный самолет-памятник

Уничтожен самолет-памятник авиацентра ДОСААФ. Фото из открытых источников

От российских атак пострадали населенные пункты в Купянском и Чугуевском районах. В пгт Двуречная повреждены частные дома в результате артобстрела.


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В городе Волчанск ночные обстрелы окупантов повредили магазин, несколько гражданских сооружений и памятник авиацентра ДОСААФ. Посмотреть фото уничтоженного украинского памятника можно ниже:

Россияне уничтожили на Харьковщине необычный самолет-памятник - фото 2
Россияне уничтожили на Харьковщине необычный самолет-памятник - фото 3

Глава Харьковской ОГА сообщил, что, несмотря на постоянные атаки, украинцы не пострадали от обстрелов. Об этом Олег Синегубов отметил высокую опасность из-за мин. Вблизи села Затишье 43-летний мужчина во время управления трактором взорвался на неизвестном взрывном предмете. Пострадавший получил ранение, а врачи указали при госпитализации состояние пациента средней тяжести.

Ранее портал "Комментарии" писали об информации от украинской разведки по российским провокациям на 9 мая. Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о возможных действиях российских спецслужб.

Также "Комментарии" сообщали о побившихся в самолете российских военных с украинского фронта. Схватка между солдатами армии РФ возникла во время внутреннего полета из Читы в Екатеринбург. Пассажиры утверждали, что российские военные были в состоянии алкогольного опьянения во время потасовки.



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Источник: https://t.me/synegubov/6132
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