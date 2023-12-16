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Россияне уничтожили медицину на оккупированных территориях: что произошло

Медицина на оккупированных украинских территориях в ужасном состоянии

сегодня, 19:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики вместо обещанной бесплатной медицины оставляют жителей оккупированных украинских территорий без медицинской помощи. Об этом пишет в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Россияне уничтожили медицину на оккупированных территориях: что произошло

Оккупированные территории страдают от плохой медицины. Фото из открытых источников

По словам мелитопольского председателя, на всей временно оккупированной территории зафиксирован дефицит качественного лекарства и современного медицинского оборудования.


Также, по словам Ивана Федорова, на захваченных украинских землях катастрофически не хватает врачей. Он отметил, что даже оккупанты признают, что им не хватает как минимум 1,3 тыс. медиков.

Мэр Мелитополя рассказал, что жители захваченных территорий не могут записаться к врачам, поскольку россияне практикуют "живые" очереди, выстоять в которых могут только здоровые люди, в то время как на прием к медикам приходят люди с проблемами со здоровьем.

Из-за проблем с доступом к медицинской помощи, отметил Иван Федоров, люди вынуждены ехать на Крымский полуостров, в частности в оккупированный Симферополь. Но и там они не могут получить надлежащую помощь, так как медицинское страхование бездействует, а цены на услуги заоблачные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов Безуглая предлагает арестовывать их имущество. Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4047
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