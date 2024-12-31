Россияне укрепляют блокпосты в Крыму: особое внимание к Евпатории

Во временно оккупированной Евпатории на въездах в город были заметно усилены меры безопасности. По информации от партизан, на всех блокпостах города сейчас расположены не только военные, но и сотрудники ФСБ и других силовых структур оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "АТЕШ".

Блокпосты в Крыму. Фото: из открытых источников

Членам движения сопротивления стало известно, что эти действия являются частью масштабной операции российских захватчиков по поиску представителей крымского подполья. Однако в "АТЕШ" также отмечают, что такие меры лишь свидетельствуют о росте протестного движения среди местного населения.

Сообщается, что систематическая утечка информации о перемещении российских войск, расположение объектов и логистические маршруты существенно усложняет действия оккупантов.

В то же время данные, которые собирают активисты, позволяют Вооруженным Силам Украины успешно наносить удары по военным объектам и технике врага.

Также партизаны отметили, что такие действия оккупационных властей являются прямым доказательством эффективности сопротивления в Крыму.

По словам участников движения, российские военные находятся в паническом состоянии.

"На самом деле оккупанты в панике и обеспокоены тем, что протестное движение растет и из Крыма вытекает все больше информации, которая помогает уничтожать военные объекты и технику, а также ломать логистические маршруты рашистов", — сообщили в "АТЕШ".

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Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации при ранении или смерти.



