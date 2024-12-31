Агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава.

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Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации при ранении или смерти.

Отмечается, что это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано в основном за счет мобилизованных. Однако российское командование никого не жалеет и не учитывает потери, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель.

"АТЕШ" призывает военнослужащих 1218-го МПС присоединяться к своему движению и сопротивляться беззаконию своих командиров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне теряют целые взводы во время штурмов правого берега Херсонщины. Агенты движения "АТЕШ" сообщают о сложной ситуации в подразделениях оккупантов на левобережье Херсонской области. Прежде всего в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые понесли значительные потери.

"Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное положение военнослужащих. Военное руководство, несмотря на это, продолжает посылать своих людей на верную смерть, надеясь найти более выгодное место для следующего десанта", — пишут партизаны "АТЕШ".

Ситуацию усугубляют некомпетентные командиры и их произвол. Все это вынуждает русских солдат искать любые способы выжить.