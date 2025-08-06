Россияне ударили по Запорожью: что известно о погибших и раненых

Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар РФ по базе отдыха на Запорожье. Фото: ГСЧС

"Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. Два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей", – рассказал глава Запорожской области.

В районе повреждено не менее 9 зданий. На местах работают экстренные службы.

Позже от Федорова появилась информация о том, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них двое детей. Оба ребенка под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии.

"В больницу направлены пять человек в тяжелом и среднем состоянии", – отметил глава ОВА.

В ГСЧС уточнили, что российские оккупанты атаковали базу отдыха.

"6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района", – сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели транспортировали травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Остальных людей эвакуировали.

Сейчас чрезвычайники ликвидируют возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения на открытой территории.

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