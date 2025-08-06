Россияне ударили по Запорожью: что известно о погибших и раненых

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Кравцев Сергей
Два человека погибли и еще 12, среди которых дети, получили ранения в результате российского удара по Запорожскому району под утро 6 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Удар РФ по базе отдыха на Запорожье. Фото: ГСЧС
В районе повреждено не менее 9 зданий. На местах работают экстренные службы.
Позже от Федорова появилась информация о том, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них двое детей. Оба ребенка под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии.
В ГСЧС уточнили, что российские оккупанты атаковали базу отдыха.
Отмечается, что спасатели транспортировали травмированных и передали их бригадам экстренной медицинской помощи. Остальных людей эвакуировали.
Сейчас чрезвычайники ликвидируют возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения на открытой территории.
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