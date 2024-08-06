Россияне ударили по плотной застройке в центре Харькова: что известно

Российские войска нанесли удар по центральному району Харькова. Существует угроза продолжения обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Харьков. Фото из открытых источников

Мэр города отметил, что враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.

Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется.

"Будьте осторожны — обстрел может продолжаться", — добавил городской голова.

Терехов спустя время сообщил, что в Харькове повреждено здание поликлиники после ударов.

По словам главы Харьковском областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, экстренные уже службы выехали на место попадания.

Перед обстрелом Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже также заявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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"Связано это с предвыборной кампанией в США. Да и в случае победы на выборах Дональда Трампа шансы на то, что конфликт будет заморожен в ближайшей перспективе, а именно в течение года крайне высокие. Это во-первых. А во-вторых, следует понимать, что мы живем в эпоху постполитики, когда заявления делаются ради того, чтобы вызвать резонанс", – заявил политолог.

Эксперт также обратил внимание, что Россия шантажирует Запад применением ядерного оружия и этот шантаж действует.



