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Россияне ударили по плотной застройке в центре Харькова: что известно

РФ ударила по центральному району Харькова, возник пожар

сегодня, 10:26
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Кравцев Сергей

Российские войска нанесли удар по центральному району Харькова. Существует угроза продолжения обстрелов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне ударили по плотной застройке в центре Харькова: что известно

Харьков. Фото из открытых источников

Мэр города отметил, что враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар.

Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется.

"Будьте осторожны — обстрел может продолжаться", — добавил городской голова.

Терехов спустя время сообщил, что в Харькове повреждено здание поликлиники после ударов.

По словам главы Харьковском областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, экстренные уже службы выехали на место попадания.

Перед обстрелом Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже также заявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть сценарии замораживания войны между Украиной и Россией, об этом порталу "Комментарии" заявил политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли. Кроме того, он обратил внимание, что официальные лица Украины заявляют о готовности начать переговоры.

"Связано это с предвыборной кампанией в США. Да и в случае победы на выборах Дональда Трампа шансы на то, что конфликт будет заморожен в ближайшей перспективе, а именно в течение года крайне высокие. Это во-первых. А во-вторых, следует понимать, что мы живем в эпоху постполитики, когда заявления делаются ради того, чтобы вызвать резонанс", – заявил политолог.

Эксперт также обратил внимание, что Россия шантажирует Запад применением ядерного оружия и этот шантаж действует.




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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1564
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