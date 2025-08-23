Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Днепропетровщине: есть ли жертвы и пострадавшие

На Днепропетровщине дрон РФ атаковал микроавтобус в Днепропетровской области. Погиб мужчина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

На Синельниковщине российский дрон атаковал микроавтобус, который двигался по трассе.

В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

По информации, утренний удар крылатыми авиационными бомбами (КАБ) по Маломихайловской общине также привел к пострадавшим.

Среди них – 10-летний ребенок и еще один человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время массированной комбинированной атаки россиян по Украине произошли удары в Днепропетровской области. По данным начальника ДнепрОВА Сергея Лысака, в области работали силы ПВО. Сбили 18 беспилотников и 2 ракеты.

Одно из попаданий произошло в Юрьевской громаде Павлоградского района, где в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров. Одно из возгораний было такой силы, что огонь и зарево было видно за сто километров в Днепре.

Пострадал 48-летний мужчина. Изуродованная инфраструктура.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны России сегодня сообщило, что российские войска оккупировали три населенных пункта, расположенных в Донецкой и Днепропетровской областях. Речь идет о Сухецком и Паньковке на Донетчине и Новогеоргиевке на Днепропетровщине.

Как отмечают во вражеском ведомстве, участие в захвате территорий Украины в этих населенных пунктах принимали подразделения группировок "Центр" и "Восток" ВС РФ.



