Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Днепропетровской областях
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Днепропетровской областях

Россияне сообщили об оккупации трех сел в Донецкой и Днепропетровской областях

20 августа 2025, 12:58
Автор:
Недилько Ксения

Министерство обороны России сегодня сообщило, что российские войска оккупировали три населенных пункта, расположенных в Донецкой и Днепропетровской областях. Речь идет о Сухецком и Паньковке на Донетчине и Новогеоргиевке на Днепропетровщине.

Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Днепропетровской областях

Окупанты сообщают о захвате трех населенных пунктов

Как отмечают во вражеском ведомстве, участие в захвате территорий Украины в этих населенных пунктах принимали подразделения группировок "Центр" и "Восток" ВС РФ.

Согласно карте проекта DeepState, эти населенные пункты находились в "серой" зоне, или в окружении.

                                                                                                                                                                                         

Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Днепропетровской областях - фото 2
Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Днепропетровской областях - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты несут значительные потери на Донетчине и не имеют возможности захватить всю Донецкую область до конца года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить через свои каналы на Западе, что их армия может захватить всю Донетчину уже в этом году.

"Конечно же данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах. Да, бои очень сложные. Но россия не способна захватить Донетчину", – отмечает Коваленко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
