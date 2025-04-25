Россияне убили трех украинцев в Павлограде: что теперь говорят об обстреле

Российские оккупационные войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив трех человек, россияне сплели фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел по мирных гражданах. Об этом этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Удар по Павлограду. Фото: из открытых источников

"Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы "в результате работы украинской ПВО", – говорится в сообщении ЦПД.

На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.

"Именно Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры", — констатируют в Центре.

Аналитики акцентировали внимание, что цель таких информационных вбросов пропагандистов – отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.

Отметим, ночью 25 апреля российские захватнические войска атаковали ударными дронами-камикадзе Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Агрессор снова массированно атаковал область беспилотниками... В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно, есть погибшие и раненые. Информация уточняется", – сообщил руководитель Днепропетровской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, есть попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



