Россияне убили трех украинцев в Павлограде: что теперь говорят об обстреле

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив трех человек, россияне сплели фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел по мирных гражданах. Об этом этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Удар по Павлограду. Фото: из открытых источников
На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.
Аналитики акцентировали внимание, что цель таких информационных вбросов пропагандистов – отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.
Отметим, ночью 25 апреля российские захватнические войска атаковали ударными дронами-камикадзе Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, есть попадания вражеских беспилотников, вспыхнули пожары. Об этом у себя в соцсети сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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