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Россияне убили еще 3 человека в Донецкой области, еще 11 ранены

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о трех погибших на территории области, еще 11 человек получили ранения

сегодня, 10:40
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Автор:

Андрей Галадей

В течение вторника, 8 ноября, стало известно еще о 3 гражданских, которых убили россияне на территории Донецкой области. Также 11 человек получили ранения. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Россияне убили еще 3 человека в Донецкой области, еще 11 ранены

Криминальная полиция Украины

Россияне убили еще 3 человека в Донецкой области, еще 11 ранены - фото 2

По его данным, тела погибших обнаружили в Авдеевке, Часов Яре и Константиновке, подробности инцидента глава ОВА не предоставил. Где находятся раненые и в каком состоянии, Кириленко также не уточнил. При этом он отметил, что в настоящее время количество погибших и раненых на территории Мариуполя и Волновахи неизвестно — его невозможно установить. Всего же с начала войны, 24 февраля 2022 года, количество погибших в Донецкой области составляет 1177 человек, раненых  2566.

Количество людей, вынужденных выехать с территории Донецкой области в результате полномасштабного вторжения россиян в настоящее время также точно неизвестно. Но речь может идти о десятках тысяч людей, которые были вынуждены выехать за пределы региона.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что украинцам нужно готовиться к возможному отключению света и водоснабжению на всей территории страны. Такая ситуация может возникнуть из-за обстрелов со стороны России. Чтобы предотвратить это, рекомендуется зарядить телефоны и портативные аккумуляторы, сделать запасы питьевой и технической воды минимум на 2-3 дня, а также иметь теплые вещи на случай отключения централизованного отопления в городах.

Кроме того, ранее издание "Комментарии" сообщило, что в Институте изучения войны назвали главную цель российских атак иранскими дронами по Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/donetskiy-oblasti-okupanti-vbili-troh-lyudey-1667976829.html
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