Россияне убили еще 3 человека в Донецкой области, еще 11 ранены

В течение вторника, 8 ноября, стало известно еще о 3 гражданских, которых убили россияне на территории Донецкой области. Также 11 человек получили ранения. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

Криминальная полиция Украины





По его данным, тела погибших обнаружили в Авдеевке, Часов Яре и Константиновке, подробности инцидента глава ОВА не предоставил. Где находятся раненые и в каком состоянии, Кириленко также не уточнил. При этом он отметил, что в настоящее время количество погибших и раненых на территории Мариуполя и Волновахи неизвестно — его невозможно установить. Всего же с начала войны, 24 февраля 2022 года, количество погибших в Донецкой области составляет 1177 человек, раненых — 2566.



Количество людей, вынужденных выехать с территории Донецкой области в результате полномасштабного вторжения россиян в настоящее время также точно неизвестно. Но речь может идти о десятках тысяч людей, которые были вынуждены выехать за пределы региона.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что украинцам нужно готовиться к возможному отключению света и водоснабжению на всей территории страны. Такая ситуация может возникнуть из-за обстрелов со стороны России. Чтобы предотвратить это, рекомендуется зарядить телефоны и портативные аккумуляторы, сделать запасы питьевой и технической воды минимум на 2-3 дня, а также иметь теплые вещи на случай отключения централизованного отопления в городах.

Кроме того, ранее издание "Комментарии" сообщило, что в Институте изучения войны назвали главную цель российских атак иранскими дронами по Украине.

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