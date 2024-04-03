Россияне теперь решительнее будут идти воевать в Украину: в Минобороны РФ назвали стимул

Российское Минобороны отчиталось о росте количества желающих записаться в ряды оккупантов на контракт и отметило, что большинство хочет идти воевать в Украину якобы для того, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье" – говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тыс. человек.

В ведомстве Шойгу утверждают, что только за последние 10 дней на войну в Украину записалось 16 тысяч граждан, а ежедневно приходят в пункты отбора 1700 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают с неимоверным упорством пытаться "пристегнуть" к теракту в "Крокус Сити Холл" Украину или Запад. Причем версии выдаются порой откровенно фантастические, вплоть до имплантированных в мозг террористов чипов. В СБУ в ответ на обвинения в терактах на территории РФ напомнили, что Россия сама является страной-террористом с во главе с объявленным в международной розыск военным преступником. Куда и почему может качнуть ситуацию дальше? Захлестнет ли Россию волна террора, учитывая, скольким она насолила – и как старательно закрывать глаза на откровенные вызовы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



