Дней 20 назад, как украинцы слились в священной осени от радости, что ВСУ уничтожили все мосты через реку Сейм, говорит военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. Впрочем, по его словам, он предупреждал, что одним из вероятных сценариев является банзай-атака группировки россиян, которая зажата между Сеймом и границей в направлении Коренево.

Бои в Курской области

Неделю назад, говорит Мельник, когда Силы обороны уничтожили на Курщине огромный российский состав БК в 15 км от линии боестолкновения, он подчеркивал, что если такие крупные склады формируются так близко к фронту, то это признак подготовки наступления. По его словам, не добавляло оптимизма то, что россияне выбили нас из Коренево и соответственно получили возможность атаковать Снагость – укрепрайон, который "зажатая" группировка войск взять не могла.

"Вчера россияне пошли в атаку на Курщине, бронеколонная из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. С одновременным ударом пехотных групп с восточного направления по направлению 10-е Октября – Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, так что не готов сказать, что там сейчас. Как и непонятно, что в Снагосте. По состоянию на данный момент – бой", — подчеркнул эксперт.

По его словам, замысел противника очевиден — захватить Краснооктябрьскую-Вишневку-Снагость, высвободить "зажатую" группу войск и атаковать Любимовку.

"Сейчас уже не вопрос, кто виноват. Сейчас нужно понимать, что если враг развернет контрнаступление на Курщину с Восточного направления, то нам будет достаточно сложно. Оперативные резервы на следующую неделю-две наступательных боев у него есть", — заявил эксперт.

При этом Мельник сообщил, что на Покровском направлении враг продолжает расширять плацдармы для наступления на Покровск и Горняк. Видно, что сил на стремительное пришествие на двух участках у противника нет, но пробует из последних сил. Это решение пока спасает группу подразделений, находящихся между рекой Волчи и Невельским, добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, на Угледарском направлении враг пытается охватить Угледар с севера и пока откровенно это у него получается.

"Несмотря на героическое сопротивление наших солдат, которые дерутся как львы, но все же нехватка пехоты и других сил и средств не дает возможности пока стабилизировать ситуацию. То есть "ситуация сложная, но контролируемая". На других участках фронта мы продолжаем сдерживать превосходящие силы противника", — подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Минобороны РФ сообщили, что пошли в контрнаступление в Курской области.



