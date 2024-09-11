Россияне таки прорвали оборону ВСУ на Курщине: куда бросают оперативные резервы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Дней 20 назад, как украинцы слились в священной осени от радости, что ВСУ уничтожили все мосты через реку Сейм, говорит военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. Впрочем, по его словам, он предупреждал, что одним из вероятных сценариев является банзай-атака группировки россиян, которая зажата между Сеймом и границей в направлении Коренево.
Бои в Курской области
Неделю назад, говорит Мельник, когда Силы обороны уничтожили на Курщине огромный российский состав БК в 15 км от линии боестолкновения, он подчеркивал, что если такие крупные склады формируются так близко к фронту, то это признак подготовки наступления. По его словам, не добавляло оптимизма то, что россияне выбили нас из Коренево и соответственно получили возможность атаковать Снагость – укрепрайон, который "зажатая" группировка войск взять не могла.
По его словам, замысел противника очевиден — захватить Краснооктябрьскую-Вишневку-Снагость, высвободить "зажатую" группу войск и атаковать Любимовку.
При этом Мельник сообщил, что на Покровском направлении враг продолжает расширять плацдармы для наступления на Покровск и Горняк. Видно, что сил на стремительное пришествие на двух участках у противника нет, но пробует из последних сил. Это решение пока спасает группу подразделений, находящихся между рекой Волчи и Невельским, добавил эксперт.
Кроме того, по его словам, на Угледарском направлении враг пытается охватить Угледар с севера и пока откровенно это у него получается.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Минобороны РФ сообщили, что пошли в контрнаступление в Курской области.
Новости